Kruse, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, konunun spor yargısına taşınacağını belirtti.

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla değil saha dışındaki hayatıyla gündeme gelen Max Kruse, koronavirüs sürecinde ödeme yapılmadığı için kulüpten ayrılma kararı aldı.

Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, Alman futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini ve konunun spor yargısına taşınacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"PANDEMİ ÖNCESİNE AİT BORCUMUZ YOKTUR"

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Spor Kulübü

RİVA KAMPINDA NARGİLE İÇTİ

Nargile ve kumara olan düşkünlüğüyle bilinen 32 yaşındaki futbolcunun, son olarak Riva kampında nargile içtiği ve çıkan dumandan ötürü yangın dedektörünün çalıştığı iddia edilmişti.

Kruse'nin nargile keyfi haberi