Lazio, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldı İtalyan basını, Serie A ekibi Lazio'nun Galatasaray'ın yıldız isimleri Kerem Aktürkoğlu veya Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayacağını ileri sürdü.

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Süper Lig 2023-2024 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve üst üste ikinci şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'ın milli futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon takımın başarısında önemli pay sahibi olan iki milli futbolcu, Galatasaray'a veda edebilir.

Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Serie A ekibi Lazio, iki isimden birini kadrosuna katmak istiyor.

Lazio ikisinden birini transfer edecek

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre; Lazio, Galatasaray'ın iki genç Türk yıldızından birini EURO 2024 öncesinde kadrosuna katmaya çalışacak.

Bunun için Galatasaray ile halihazırda randevulaşıldığı ve görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı bilgisi de verildi.

İki futbolcunun istatistikleri

17 milyon euro piyasa değerine sahip olan Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasını 51 resmi maçta giydi.

25 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 9 asistle mücadele etti.

Barış Alper Yılmaz ise bu sezon 52 müsabakaya çıktı.

13 milyon euro değere sahip 23 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 11 asistle oynadı.