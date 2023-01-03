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    Leeds United, Maximilian Wöber'i kadrosuna kattı

    İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Leeds United, Salzburg'un savunma oyuncusu Maximilian Wöber'i 4.5 yıllığına renklerine bağladı.
    • 03.01.2023 - 16:14
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:21
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    Leeds United, Maximilian Wöber'i kadrosuna kattı

    İngiltere Premier Lig'de oynadığı 16 maç sonundan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 16 puanla 14. sırada yer alan Leeds United'da, devre arası transfer çalışmaları başladı.

    İngiliz kulübü, Maximilian Wöber'i kadrosuna kattığını duyurdu.

    4.5 yıllık sözleşme imzalandı

    İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 24 yaşındaki stoperle 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Avusturyalı oyunucunun, yeni takımında 39 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    Leeds United, Maximilian Wöber i kadrosuna kattı #1

    İlk yarıda 21 maça çıktı

    2022-2023 sezonunun ilk devresinde Salzburg ile 19'u ilk 11 olmak üzere 21 karşılaşmaya çıkan Maximilian Wöber, 2 gol ve 3 asist ile mücadele etti.

    Leeds United, Maximilian Wöber i kadrosuna kattı #2


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