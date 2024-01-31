Leo Dubois'nın hedefi Galatasaray'a dönmek Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da gündeme sezon başında Başakşehir'e kiralanan Dubois'in geri dönmesi gelmişti. Son gelen bilgilere göre; Fransız oyuncu, sarı-kırmızılı kulübe geri dönmek istiyor.

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Sacha Boey'u rekor bedelle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da gündemin ana maddesi, sağ ve sol beke yapılacak transferler.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından, "Acil sağ ve sol bek istiyorum" derken Galatasaray'dan gündeme gelen konulardan biri de Leo Dubois'in geri dönüşü oldu.

Dubois dönmek istiyor

Galatasaray'ın sezon başında Başakşehir'e kiralık olarak gönderdiği Fransız futbolcu, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde sarı-kırmızılı takıma geri dönmek istiyor.

Aslan, Dubois'in geri dönüşü için Başakşehir'le görüşmelerine devam ediyor.

2025'e kadar sözleşmesi var

29 yaşındaki Dubois, Başakşehir'de bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın geçen yıl Lyon'dan kadrosuna kattığı Dubois'in, sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.