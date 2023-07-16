Lille, Romain Saiss'i gündemine aldı Beşiktaş'tan ayrılmak için gün sayan Romain Saiss'e bir talip daha çıktı. Lille'in Faslı futbolcuyu listesine aldığı bildirildi.

Beşiktaş'ta Faslı savunmacı Romain Saiss'in dönemi kapanıyor.

Siyah-beyazlı ekipte kalmak istemediğini belirten ve takımın Almanya'da yaptığı sezon öncesine kampına katılmayan tecrübeli futbolcuya Ligue 1 ekibi Lens'in ardından bir Fransız takımı daha teklif yaptı.

Kadroya katmak için çalışmalar başlandı

Fransız gazetesi L'Equipe'nin haberine göre; Lille, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss'e talip oldu.

Saiss'e en yoğun ilgiyi Lens gösterse de gelecek sezon Jose Fonte'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Lille, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Romain Saiss'in yeni sezon öncesi siyah-beyazlılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

33 yaşındaki savunmacı geride bıraktığımız sezon Beşiktaş forması ile lig ve kupada 26 maçta boy gösterdi. Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.