Lionel Messi, kariyerine Inter Miami'de devam edecek PSG ile sözleşmesi sona eren Arjantinli süper yıldız, MLS ekibi Inter Miami ile anlaştığını açıkladı.

Lionel Messi futbol hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edeceğini açıkladı.

Arjantinli efsane, yaptığı açıklamada MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardığını ifade etti.

21 yıllık Barcelona macerasının ardından 2021 yazında PSG'ye imza atan Messi, bu takımda çıktığı 75 maçta rakip ağları 32 kez havalandırdı.

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon kulübünde 41 resmi maçta 21 gol atıp 20 de asist katkısı verirken, üst üste ikinci kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Messi, muhteşem kariyerini Dünya Kupası şampiyonluğu ile taçlandırmayı başardı.

Suudi Arabistan'ı reddetti

Messi, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi yıldızların yolunu tuttuğu Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif almasına karşın tercihini ABD'den yana kullandı.

Tecrübeli futbolcu Al Hilal'in teklifini reddederek Inter Miami ile anlaşma sağladı. Barcelona ise yeni sezonda uygulanacak FFP sınırlamaları nedeniyle efsane ismine beklenen teklifi yapamadı.

672 golle Barcelona tarihinin en golcü oyuncusu olan Messi, Katalan devinin formasıyla 10 LaLiga, 4 Şampiyonlar Ligi ve 8 İspanya Kupası zaferi yaşamıştı.