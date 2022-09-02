Liverpool, Arthur'u kiraladı

Premier Lig devi Liverpool, Juventus'un 26 yaşındaki orta sahası Arthur Melo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Arthur Melo'yu transfer etti. Premier Lig devinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncu için Juventus ile sezon sonuna kadar kiralık transfer konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Arthur Melo daha önce Gremio ve Barcelona formaları da giymişti.

Juventus ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor

Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Arthur Melo'nun Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.

Çalışma izninde sorun olmazsa 1 sene Liverpool'da

Çalışma izni konusunda bir sorun yaşanmaması durumunda Arthur, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Liverpool formasını terletecek.

"Bu bir rüya"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, "Dünya futbolunda çok şey ifade eden armaya sahip bu formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum. Bu bir rüya. Görüşmelerimizde fikirlerimiz ve vizyonlarımız çok uyumluydu. Bu yüzden doğru kararı verdiğime eminim. Sahada hayalimi yaşamaya devam edeceğim ve her şeyimi Liverpool formasıyla vermeye çalışacağım için gerçekten çok mutlu, çok motiveyim" ifadelerini kullandı.