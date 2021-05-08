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    Liverpool, Ozan'ı indirimli olarak takımda tutmak istiyor

    Liverpool, Ozan'ı indirimli olarak takımda tutmak istiyor

    Kırmızılar'ın Ozan'ı 18 milyon sterlin olan satın alma opsiyonundan daha aşağı bir ücrete takımda tutmaya çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 16:57
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    Milli futbolcu Ozan Kabak'ın Liverpool'daki geleceği İngiliz medyasında gündem olmaya devam ediyor.

    İngiliz basınından Daily Mirror'da yer alan habere göre, savunmadaki partneri Nathaniel Phillips ile iyi bir uyum sağlayan 21 yaşındaki yıldız futbolcu, gelecek sezon da Kırmızılar'ın formasını giyecek.

    İngiliz devinin, Schalke'den devre arasında kiralık olarak takıma dahil ettiği Ozan'ın 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmak istediği belirtildi.

    Liverpool, Ozan ı indirimli olarak takımda tutmak istiyor #1

    AMAÇ 18 MİLYONDAN DAHA UCUZA ALMAK

    Öte yandan haberde Schalke'nin Almanya küme düşmesinin ardından Liverpool'un 18 milyon sterlinlik fiyatın daha aşağında bir ücretle milli yıldızımızı kadrosunda tutabileceği vurgulandı.

    Ozan Kabak devre arasında kadroya katıldığı Liverpool'da 9 Premier Lig ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta görev aldı.

    Liverpool, Ozan ı indirimli olarak takımda tutmak istiyor #2

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