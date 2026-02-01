Liverpool, Roland Sallai'yi takip ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray forması giyen Roland Sallai için önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

İngiliz devi Liverpool'un birçok bölgede görev alabilen başarılı futbolcuyu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

LIVERPOOL'UN RADINA GİRDİ

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre, Galatasaray forması giyen Macar futbolcu Roland Sallai, Liverpool’un radarına giren isimler arasında yer aldı.

İngiliz kulübü, Sunderland’in Lutsharel Geertruida transferinde süreci zorlaştırma ihtimaline karşı alternatif oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Sallai de Liverpool’un takip ettiği adaylar arasına girdi.

ALTERNATİFLER ARASINDA

Liverpool cephesinde şu ana kadar resmi bir girişim bulunmazken, Sallai’nin ismi olası gelişmelere bağlı olarak alternatifler arasında değerlendiriliyor.

Transfer sürecinin seyrinin, Sunderland ile yürütülen görüşmelere göre netlik kazanması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 28 yaşındaki Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sallai'nin, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.