Lucas Torreira, Galatasaray'da kalmak istiyor Sarı-kırmızılıların orta sahada tutmak istediği Lucas Torreira, Avrupa'dan teklifler almasına rağmen Galatasaray'da kalmak istediğini belirtti.

Süper Lig şampiyonluğunun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine çeviren Galatasaray'a, Lucas Torreira'dan müjdeli haber geldi.

Sarı kırmızılı takımın ligde mutlu sona ulaşmasında önemli payı olan Uruguaylı orta saha oyuncusunun gelecek sezon da kalması büyük ölçüde kesinleşti.

Fiorentina ve Milan teklif sundu

Sezonun bitmesinin ardından, Torreira'nın geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Fiorentina ve Milan kulüpleri, Galatasaray'a bonservis için resmi tekliflerde bulundu.

Futbolcuyu zaten bırakmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, her iki öneri 10 milyon euronun altında olunca direkt olumsuz yanıt verdi.

"Burada mutluyum"

Lucas Torreira da tatile gitmeden önce Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile görüşüp, İstanbul'da mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi.

Sezon başında 6 milyon euroya alınan 27 yaşındaki Torreira, astronomik bir teklif gelmediği takdirde gelecek sezon da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.