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    Luyindama Antalyaspor'da

    Antalyaspor, Galatasaray'dan Luyindama'yı 1 yılığına kiraladı.
    • 08.09.2022 - 20:08
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    Luyindama Antalyaspor'da

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Christian Luyindama transferinde mutlu sona ulaştı.

    Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

    Maaşının yarısını Galatasaray ödeyecek

    Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği, Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

    2019'dan bu yana Galatasaray'da forma giyen Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'da kiralık olarak geçirdi.

    Luyindama Antalyaspor da #1


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