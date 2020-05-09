Lyon, Merih Demiral'ı istiyor

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Koronavirüs nedeniyle ertelendikten sonra tekrar başlatılmayan ve mevcut puan durumuyla tescil edilen Fransa Ligue 1'de ligi 8. sırada tamamlayan Lyon, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
22 yıl sonra Avrupa kupaları dışında kalan Fransız ekibinin, Juventus forması giyen milli stoperimiz Merih Demiral'ı listesine aldığı öğrenildi.
LİSTEDEKİ 4 İSİMDEN BİRİ
L'Equipe gazetesi, savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Lyonlu yöneticilerin radarındaki 4 savunmacıdan birinin Merih olduğunu belirtti.
Lyon'un savunma bölgesinde eski Galatasaraylı Jason Denayer, eski Beşiktaşlı Marcelo ve eski Gaziantepsporlu Marçal da bulunuyor.
Hatırlanacağı gibi başarılı oyuncunun adı, Fransız devi PSG'yle de anılıyordu.