Lyon yolları ayırıyor! Wilfried Zaha'nın yeni durağı MLS

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan ve Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha'nın geleceği belli oldu.

Fransız ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Zaha'nın yeni adresi MLS olacak.

YENİ TAKIM CHARLOTTE FC

L'Equipe'te yer alan habere göre; Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedecek ve Fildişili futbolcu MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralanacak. Zaha'nın Charlotte'ye 18 ay kiralanacağı belirtildi.

Lyon'un, Zaha'ya transfer için bugün seyahat izni verdiği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

2023-2024 sezonunun başında bonservisi bedeli ödenmeden Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 43 kez giydi.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan Zaha, bu maçlarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.

Zaha, Lyon formasıyla ise 7 maça çıktı. Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.