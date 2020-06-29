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    Malatyaspor, Bifouma için Schenzhen FC ile anlaştı

    Malatyaspor, Bifouma'nın Çin ekibi Schenzhen FC'ye transfer olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 16:49
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    Malatyaspor, Bifouma için Schenzhen FC ile anlaştı #1

    Süper Lig ekibi Malatyaspor ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Thievy Bifouma, Çin'e gidiyor.

    Malatya ekibi, oyuncunun transferi için Schenzhen FC ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

    ''PRENSİPTE ANLAŞTIK''

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

    Malatyaspor, Bifouma için Schenzhen FC ile anlaştı #2

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