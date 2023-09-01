Manchester City, Matheus Nunes'i renklerine bağladı

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ve İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Manchester ekibi, Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Nunes ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz ekibi Nunes'in transferi için 62 milyon euro bonservis ve sonraki satışın karından yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağladı.

"Premier Lig'de gelişmeye devam edeceğim için heyecanlıyım"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Nunes, şu şekilde konuştu:

Avrupa şampiyonu ve uzun zamandır hayran olduğum bir kulüp olan Manchester City'ye katılacağım için çok mutluyum. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri olan Pep Guardiola ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla birlikte çalışma fırsatı, geri çeviremeyeceğim bir şeydi. Premier Lig'de gelişmeye devam edeceğim için heyecanlıyım. City'de daha fazla başarının parçası olacağım için gerçekten heyecanlıyım.