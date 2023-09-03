Manisa FK, Meriton Korenica'yı renklerine bağladı 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kosova Milli Takımı oyuncusu Meriton Korenica’yı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Korenica, “Buraya şampiyonluk için geldim. Çok çalışıp hedefimize ulaşacağız” dedi.

İHA

Manisa Futbol Kulübü, Kosova Süper Lig ekibi FC Ballkani’den Kosovalı hücum oyuncusu Meriton Korenica ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Meriton Korenica, şunları dedi:

Manisa Futbol Kulübü’ndeki arkadaşlarımdan çok güzel bilgiler aldım. Hedefleri büyük olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Burada başarılı olmak için çok çalışacağım.

"Başarılı bir sezon diliyorum"

Meriton Korenica’nın genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden İdari Direktör Nderim Nexhipi, şu şekilde konuştu:

Meriton Korenica takımımıza çok büyük güç katacaktır. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok başarılı olacağına inanıyorum. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılı bir sezon diliyorum.

Meriton Korenica kimdir?

Manisa ekibinin yeni transferi 15 Aralık 1996 yılında Kosova’da dünyaya geldi. Futbola ülkesinde Shkendija altyapısında başlayan Korenica; Metalurg, KF Liria, FC Prishtina ve FC Ballkani formaları giydi.

FC Ballkani forması ile Kosova Süper Lig şampiyonluğu ve Kosova Süper Kupası’nı kazanan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde ise 2 gol kaydeden Korenica, takımının gruplara kalmasında önemli bir rol oynadı.

Öte yandan Meriton Korenica, Kosova Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı İsviçre ve Romanya müsabakaları aday kadrosunda yer aldı.