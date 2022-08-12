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    Marc Bartra Trabzonspor'la anlaştı

    Sağ stoper arayışını sürdüren Trabzonspor, Marc Bartra’yı renklerine bağlıyor.
    • 12.08.2022 - 12:14
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    Marc Bartra Trabzonspor'la anlaştı

    Bordo-mavililerin, Real Betis’te forma giyen Bartra ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

    Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmek istediği İspanyol stoper için uzun süredir çaba harcayan yönetimin, Real Betis’le de 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı ifade edildi.

    Marc Bartra Trabzonspor la anlaştı #1

    Barcelona'dan Betis'e gitmişti

    Uzun yıllar Barcelona’da top koşturan 31 yaşındaki Marc Bartra, 2018’de 10.5 milyon euro karşılığında Real Betis’e transfer olmuştu.

    Deneyimli stoperin, Trabzonspor’un teklifini kabul ettiği ve maddi konularda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

    Marc Bartra Trabzonspor la anlaştı #2

    Trabzon'a gelecek

    Bartra’nın sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için bugün özel uçakla Trabzon’a geleceği iddia edildi.

    Marc Bartra Trabzonspor la anlaştı #3


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