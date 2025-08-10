Marco Asensio, Fenerbahçe'yi bekliyor

Son olarak Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu transfer eden Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde, PSG'li Marco Asensio cephesinden sevindiren bir gelişme yaşandı.

MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Sky'ın haberine göre; 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, sarı-lacivertli kulübü bekliyor ve kariyer hedefleri arasında Jose Mourinho ile birlikte çalışmak bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Asensio'nun bu isteği, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho ile uzun soluklu bir iş birliği planladığını gösterirken, sarı-lacivertlilerin transferde elini güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN BEĞENİ

Geçtiğimiz günlerde Asensio, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme maçında Feyenoord'a konuk olduğu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların heyecanını artıran bir hareket yaptı.

Fenerbahçe'ye dönen Milan Skriniar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, "Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener" mesajını beğenen Asensio, taraftarlar arasında "transferin sinyali" olarak yorumlandı.

NELER OLMUŞTU?

Daha önce de Asensio'nun Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardığı, ancak transferin daha iyi opsiyonlar çıkması durumuna karşılık bekletildiği iddia edilmişti.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

20 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcu, geride kalan sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Premier Lig takımı Aston Villa'da geçirdi.

Bonservisi PSG'de bulunan hücum oyuncusu, geçen sezon 37 resmi maça çıktı. Asensio, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.