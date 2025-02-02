Marcus Rashford, Aston Villa'ya gidiyor

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Premier Lig'in yükselen ekibi Aston Villa, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford'un kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Rashford'un maaşının yüzde 70'ini üstlenecek olan Aston Villa, oyuncu için 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu da içeren bir anlaşma yaptı.

RASHFORD İÇİN SAĞLIK KONTROLÜ PLANLANDI

Aston Villa, Rashford'un transfer sürecini hızlandırarak pazar gününe sağlık kontrolü planladı. Transferin resmiyet kazanması an meselesi olarak görülüyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANABİLİR

Aston Villa'nın 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanması durumunda, Rashford ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

RASHFORD'UN SEZON PERFORMANSI

Manchester United'da bu sezon 24 maça çıkan 27 yaşındaki Rashford, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Ancak teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlık, onun gözden düşmesine neden oldu.