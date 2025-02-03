Mario Lemina, Galatasaray'a geri dönüyor

Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, bir takviyeye daha hazırlanıyor.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 2.5 milyon euro bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

OKAN BURUK, İKNA ETTİ

Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.

5 YIL SONRA YENİDEN GALATASARAY FORMASI GİYECEK

2019-2020 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı-kırmızılı formaya geri dönmüş olacak.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

9 milyon euro piyasa değeri bulunan orta saha oyuncusu, bu sezon 19 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle oynadı.

GALATASARAY KARİYERİNDE 28 MAÇA ÇIKTI

2019-2020 sezonunda Galatasaray formasını giyen Lemina, sarı-kırmızılı takımla 28 maça çıktı.

Sakatlık sorunu yaşayan Gabonlu oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 kez ağları sarstı.