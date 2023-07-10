Mauro Icardi, imzaya geliyor! Arjantinli golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya varan Galatasaray, PSG ile de bonservis konusunda anlaştı. Yıldız futbolcu, bu hafta sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Arjantinli golcü Mauro Icardi, Paris Saint-Germain'e geri dönmüştü.

Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcu için harekete geçti ve Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile anlaşmaya vardı.

Bu hafta açıklanacak

30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadroya katmaya hazırlanan Galatasaray, transferi açıklayacağı tarihi belirledi. Sarı-kırmızılı takımın, Icardi transferini bu hafta içinde tamamlayacağı öğrenildi.

10 milyon euro bonservis ödenecek

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Icardi, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar Arjantinli oyuncu için Fransız ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Icardi, Süper Lig'de 24 maçta 22 gol atıp 7 de asiste imza atmıştı.