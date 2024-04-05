Mauro Icardi, teklifleri reddediyor! Tek hedefi şampiyonluk Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali'ne U19 ile çıkma kararına, Galatasaray'ın eski yöneticisinden flaş bir öneri geldi.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son haftalarda sergilediği etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Sezonun son maçlarında takımını sırtlayan Icardi, özellikle Hatayspor karşısında attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık döneminin ardından tekrar formunu bulmuş gibi görünüyor.

Avrupa'dan teklifler var

Özellikle son 3 maçta 4 gol kaydederek takımına önemli katkılar sağladı. Rizespor maçında bir gol atıp bir asist yaparken, Kasımpaşa karşılaşmasında 2 golle skora katkıda bulundu. Son olarak Hatayspor'u da boş geçmeyen Icardi, performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

İtalyan kulüplerinin Mauro Icardi'ye ciddi teklifler sunduğu ve oyuncunun geleceğiyle ilgili karar vermek üzere olduğu konuşuluyor.

Icardi'nin hedefi şampiyonluk ve gol krallığı

Icardi, şu anda Galatasaray'da mutlu olduğunu ve başka bir şey düşünmek istemediğini belirtti.

Şampiyonluk ve gol krallığı hedeflerine odaklanan yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılı formayla başarılarını sürdürmek istediği biliniyor.