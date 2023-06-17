Mauro Icardi'ye Atletico Madrid'den de teklif geldi Galatasaray'ın golcüsü Icardi'ye bu kez vatandaşı Simeone talip oldu. İspanyol basınına göre; Arjantinli hoca, Icardi'yi Atletico Madrid'de görmek istiyor.

İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan derken şimdi de İspanyol ekibi Atletico Madrid, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile temasa geçti.

İspanyol TodoFichajes adlı haber sitesi, Atletico'nun Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'nin Icardi'yi takımına katmak için çok istekli olduğunu yazdı.

Haberde, "Koç vatandaşının gelişinin onlara daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için kalite katacağına inanıyor. Spor yönetimini bu konuda harekete geçirdi." denildi.

Icardi'ye talip olan takımlardan biri de Roma. Mourinho'nun Icardi'yi takımında görmek için uzun süredir uğraş verdiği biliniyor. Bu konuda Galatasaray'a tek iyi haber ise Arabistan'dan geldi.

Wanda Nara'dan heyecanlandıran mesaj

Icardi'nin eşi Wanda Nara da Galatasaray taraftarlarının "Sizi çok seviyoruz" mesajlarına sosyal medyadan, "Ben de sizi çok seviyorum. Hayalim bir Türk romanı yazmak." karşılığını verdi.