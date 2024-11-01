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Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.

ESPN'in haberine göre; Arjantin köklü kulüplerinden River Plate, gelecek sezon için yıldız bir forvet transferi yapmak istiyor.

Miguel Angel Borja'nın performansını yeterli görmeyen River Plate yönetimi, teknik direktör Marcelo Gallardo'nun da isteğiyle liste hazırlamaya başladı.

EN BÜYÜK ADAY ICARDI

Haberde, River Plate'in en büyük hedefinin Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi olduğu ifade edilirken, Arjantin ekibinin bu transferi bitirmek için şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

"ALTERNATİFİ HAZIR AMA..."

Öte yandan Icardi için alternatif de hazırlayan River Plate, transferde başarısız olunması halinde Internacional'de forma giyen Lucas Alario'yu gündemine alacağı kaydedildi. Ancak daha önce iki kez River Plate'i reddeden Alario'nun hala River Plate'e sıcak bakmadığı ifade edildi.

"SADECE AİLEVİ NEDENLERLE OLABİLİR"

Öte yandan TYC Sports'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin River Plate'e transferi golcü futbolcunun Türkiye'de sahip olduğu maaş ve imkanlar nedeniyle imkansız.

Arjantinli futbolcunun ülkeye geri dönüşü ve transferinin sadece ailevi nedenlerle olabileceği öne sürüldü. Mauro Icardi'nin partneri Wanda Nara'nın Arjantin'de çalışmaya devam etmeyi planladığı ve bu durumun Icardi'yi etkileyebileceği iddia edildi.

Arjantinli yıldızın ayrıca Galatasaray ile sözleşmesinin devam ettiği hatırlatıldı.

31 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 2.5 sezonda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 86 maçta 61 gol 22 asistlik performans gösterdi.