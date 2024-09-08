Mehmet Topal'ın ekibi Petrolul Ploieşti, Alexandru Cicaldau'yu istiyor Galatasaray'ın son iki sezondur kiralık gönderdiği ve kadroda düşünmediği Alexandru Cicaldau ile Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti'nin ilgilendiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi

Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan ve milli araya 9 puanla giren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Son dönemde birçok oyuncusuyla vedalaşan sarı-kırmızılı takımda yeni bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau'ya Romanya'dan iki kulübün talip olduğu ileri sürüldü.

MEHMET TOPAL İSTİYOR

Rumen basınından Pro Sport'un haberine göre; Cicaldau için Universitatea Craiova'nın yanı sıra Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti de devrede.

ESKİ TAKIMINA DÖNMEYİ HEDEFLİYOR

Craiova'nın Rumen orta saha oyuncusu için Petrolul'dan daha düşük bir teklif yaptığı ancak oyuncunun eski takımına dönmek istediği belirtildi.

Haber detayında, Craiova'nın sarı-kırmızılı kulübe Petrolul ile eşit bir teklifle gelmesi halinde transferde avantajlı konuma geçeceği vurgulandı.

6.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, 27 yaşındaki ismi 2021 yılında Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

İKİ KERE KİRALANDI

Cicaldau, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunun ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ittihad Kalba ve Süper Lig temsilcisi Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEK

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 41 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.