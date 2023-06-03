Menajer Gardi'den Galatasaray'a Icardi müjdesi Galatasaray'ın yıldız transferlerini bitiren menajer George Gardi, Mauro Icardi'nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gardi, Icardi'nin bonservisinin alınmasına ilişkin umut veren ifadeler kullandı.

Süper Lig'de rakiplerinin önünde 23. şampiyon ilan eden Galatasaray'da moraller yerinde. Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda ana gündem maddesi ise yıldız golcü Mauro Icardi'yi takımda tutmak.

Bonservisi Fransız devi PSG'de olan Arjantinli forvetin geleceği hakkında sıcak gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı yıldız transferlerinde hep başrolde olan menajer George Gardi, İtalyan gazetecilere gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Gardi, sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği konu olan, Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin bonservisini alıp alamayacağı hakkında kritik ipuçları verdi.

"Icardi'nin Galatasaray'la anlaşması mümkün"

Icardi'yi İstanbul'a getirmek için 3 ay uğraştıklarını belirten George Gardi, şunları söyledi:

"Transfer sezonunun son gününde sözleşme imzalayabildik. Galatasaray'ın gelecek yıl Mauro Icardi'yi takımda tutma şansı var. Icardi'nin durumu PSG'ye bağlı, çünkü kulübüyle 1 yıllık kontratı var ama İstanbul'da mutlu ve milyonlar tarafından seviliyor. Bu da önemli elbette ama bir pazarlık yapılması da gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde durumu belli olacaktır. Icardi'nin Galatasaray'la anlaşması mümkün."

Paris Saint-Germain ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 21 gol attı ve 7 asist yaptı.