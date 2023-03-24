Menajer George Gardi: Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinde temsilciğini yapan Menajer George Gardi, golcü futbolcuya Avrupa'nın büyük takımları da dahil olmak üzere 10 teklifin olduğunu söyledi. Gardi, Arjantinli futbolcunun ise tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandığını açıkladı.

Süper Lig'de rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir itiraf geldi.

Çok sayıda ünlü oyuncunun temsilciliğini yapan menajer George Gardi, Icardi'nin Galatasaray'a geliş sürecini anlattı.

İtalyan gazetesi Il Tempo'ya konuşan Gardi, golcü futbolcuya Avrupa'nın dev kulüplerinin talip olduğunu ancak Arjantinli oyuncunun Galatasaray'ı tercih ettiğini ifade etti.

"10 tane teklif vardı ama o Galatasaray'ı seçti"

Ünlü menajer, şu ifadeleri kullandı:

"29 yaşında olan ve futbol kariyerinin en olgun dönemini geçiren Mauro Icardi, PSG'yi bırakıp Galatasaray'a transfer oldu. Icardi'ye Avrupa'nın en büyük takımları da dahil olmak üzere 10 tane teklif vardı ama o Galatasaray'ı seçti."

15 maçta forma giydi

30 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasını 15 kez giydi. Mauro Icardi, bu maçlarda 9 gol ve 6 asistle mücadele etti.