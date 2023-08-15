Merih Demiral'dan şaşırtan imza! Fenerbahçe derken şoke etti Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Merih Demiral, 12 milyon euroluk bir sözleşme karşılığında Suudi Arabistan takımı Al Ahli ile anlaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın formasını giyen Merih Demiral'ın takımdan ayrılması bekleniyordu. Milli yıldızın yeni takımı belli oldu.

Yaz transfer döneminde ismi İtalya Serie A'dan Inter ile anılan Merih Demiral için özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın da devreye girdiği belirtilmişti. Nottingham Forest'ın yanı sıra milli yıldız ile West Ham United'ın da ilgilendiği ifade edilmekteydi.

Fenerbahçe'nin de Merih Demiral'ın durumunu yakından takip ettiği; İstanbul'a davet ettiği milli futbolcuyu ikna edip, kiralık ve satın alma opsiyonlu bir anlaşma imzalatma çabasında olduğu biliniyordu.

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Ancak 25 yaşındaki stoperin, Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye transfer olduğu kaydedildi.

20 milyon euro bonservis karşılığında 3 yıl için yıllık 12 milyon euroluk bir sözleşmeye imza atan deneyimli savunmacının, sarı-lacivertlileri ve Premier Lig takımını reddettiği de gelen haberler arasında.

Merih, bu imzayla birlikte yıllık ücreti en yüksek Türk futbolcu oldu.

Al Ahli yıldızlar karması

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ezgjan Alioski'yi de kadrosunda bulunduran Al Ahli; bu yaz transfer döneminde Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi süperstarları kadrosuna katmıştı.