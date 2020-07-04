Mert Çetin ile G.Saray ve F.Bahçe ilgileniyor

Mert Çetin ile G.Saray ve F.Bahçe ilgileniyor

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Roma forması giyen Mert Çetin'in, Gençlerbirliği döneminden hocası olan Mustafa Kaplan, 23 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediğini açıkladı.

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Mert Çetin ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öğrenildi.

Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Mert Çetin hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

İki ezeli rakibin de 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini belirten Kaplan, Çetin'in sarı-lacivertlilere yakın olduğunu belirtti.

''F.BAHÇE'YE TRANSFER OLABİLİR''

Mustafa Kaplan eski öğrencisi hakkında, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Çetin'i kiralamak istediğini biliyorum. Mert Çetin, Fenerbahçe'ye transfer olabilir. 2 hafta önce Mert'in menajeri ile karşılaştık, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifini doğruladı." ifadelerini kullandı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Mert Çetin; Roma formasıyla 5 karşılaşmaya çıktı.