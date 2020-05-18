Mert Çetin, İtalya'da kalmak istiyor Roma'nın kendisini düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamasını isteyen Mert Çetin, Galatasaray'ın teklifini reddetti. 23 yaşındaki savunmacı, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarını hızlandırarak değerlendiren Galatasaray, savunma bölgesine takviye yapmak istiyor.

Bu doğrultuda Roma'da forma giyen Mert Çetin'i kadrosuna dahil etmek isteyen sarı-kırmızılılara, milli futbolcudan olumsuz dönüş geldi.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Gençlerbirliği'nde sergilediği performansla Serie A ekibi Roma'nın radarına giren ve sezon başında İtalyan ekibine transfer olan 23 yaşındaki savunmacının, kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öğrenildi.

Roma'da istediği forma şansını bulamayan Çetin, kendisine Merih Demiral'ı örnek alarak oynayabileceği bir İtalyan ekibine kiralanmak istiyor.

3 TAKIM İSTİYOR

Milli stoperle Sampdoria, Genoa ve Sassuolo'nun ilgilendiği bilinirken, Mert Çetin'in de bu 3 takımdan birini tercih edeceği öğrenildi.

23 yaşındaki savunmacı, bu sezon Roma formasıyla yalnızca 5 karşılaşmada görev alabilmişti.