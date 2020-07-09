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    Mesut Özil, Arsenal'den ayrılıyor

    Mesut Özil, Arsenal'den ayrılıyor

    Arsenal'de haftalardır kadroya alınmayan Mesut Özil, İngiliz ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. The Sun gazetesi, yıldız futbolcunun yeni durağının ya Türkiye ya da Amerika olacağını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 12:53
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    Mesut Özil, Arsenal'den ayrılıyor

    Mesut Özil'in Arsenal kariyeri sona eriyor...

    Pandemi sonrası oynanan 6 maçın dördünde kadroya alınmayan, kafileye dahil edildiği iki karşılaşmada ise süre dahi bulamayan yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    HAFTADA 350 BİN POUND KAZANIYOR

    İngiliz basını, haftada 350 bin pound kazanan tecrübeli oyuncunun yeni durağıyla ilgili bir haber yayınladı.

    İngiliz The Sun gazetesi, Mesut'un "Ya Türkiye'ye gideceğim, ya Amerika'ya" dediğini yazdı.

    Mesut Özil, Arsenal'den ayrılıyor #1

    ALİ KOÇ KAPILARI KAPATMIŞTI

    Geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki oyuncuyla ilglili bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba. Ona sormak lazım. Mesut, çok iyi bir Fenerbahçeli'yse sembolik bir rakama gelmek isterse olur tabii ki. Haydi indirim yaptı, 6 milyon euro yaptı, 4 milyon euro yaptı. Yok bu paralar artık." diyerek kapıları kapatmıştı.

    Aldığı yüksek ücret nedeniyle Türkiye'ye transferi zor gözüken 31 yaşındaki oyuncunun MLS'e gitmesi bekleniyor.

    Mesut Özil, Arsenal'den ayrılıyor #2

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