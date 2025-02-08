Michy Batshuayi az daha elde patlıyordu! Frankfurt transferinin perde arkası...

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Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin, Galatasaray'dan ayrılarak Bundesliga'nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt'a imza atmasının perde arkasındaki ilginç gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY 8 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray Yönetimi, pazarlığın başında oyuncusu için 8 milyon euro talep etti. Frankfurt'un verdiği tekliflere sıcak bakmadı. Hatta pazartesi günü öğle saatlerinde Frankfurt yetkilileri, "Bu iş olmaz" diyerek süreci kapattı.

Ancak sarı-kırmızılılar, Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi satmak için şartları değiştirdi.

Teklif 3 milyon euroya kadar indi. Saat 16.00 civarlarında yeniden başlayan süreç, 4 saat içinde tamamlandı.

17 SANİYE İLE KURTARDI

Frankfurt belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19.59.43'te yüklemeyi başardı. Eğer sadece 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti. Belçikalı yıldız, Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.