Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de kaldı

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Yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği hamlelerle dikkatleri çeken Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

2023-2024 sezonunda oynadığı 8 maçı da kazanan sarı-lacivertli ekipte veda etmesi beklenen Michy Batshuayi, takımda kaldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, deneyimli golcünün transferinde çıkan pürüzler nedeniyle imzayı atmadı ve oyuncu Fenerbahçe'de kaldı.

"Devam ediyoruz"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Batshuayi, şu ifadeleri kullandı:

Beni biliyorsunuz, her ne olursa olsun her zaman bu renkler ve bu forma için yüzde 100'ümü veririm. Devam ediyoruz!