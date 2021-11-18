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    Miguel Crespo devre arasında kiralanacak

    Miguel Crespo devre arasında kiralanacak

    Beklentileri karşılayamayan Miguel Crespo'nun, Fenerbahçe macerası kısa sürecek. Şartların uygun olması halinde Portekizli futbolcunun ocak ayında kiralanması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 10:29
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    Devre arası transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor.

    Beklentilerin altında kalan bazı futbolcularla yolların ayrılması planlanırken bu isimlerin başında Miguel Crespo geliyor. Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Portekizli orta saha, ocak ayında Fenerbahçe'ye veda edebilir.

    Sezon başında Estoril'den 1,5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Fenerbahçe'nin tartışmalı transferi Miguel Crespo'nun, sarı-lacivertlilerdeki macerası kısa sürecek gibi.

    Miguel Crespo devre arasında kiralanacak #1

    OCAKTA KİRALANACAK

    Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın 'özel' transferi Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül arıyor.

    Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta skor katkısı yapamadı.

    Miguel Crespo devre arasında kiralanacak #2

    "GURUR DUYDUM" DEMİŞTİ

    Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde süreçle ilgili açıklama yapan Miguel Crespo, "Transfer sürecim çok hızlı gelişti ve gerçekleşti. Kulübün ve özellikle hocamızın ilgisini duyduğumda gerçekten çok gurur duydum." ifadelerini kullanmıştı.

    Miguel Crespo devre arasında kiralanacak #3

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