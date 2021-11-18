Miguel Crespo devre arasında kiralanacak

Beklentileri karşılayamayan Miguel Crespo'nun, Fenerbahçe macerası kısa sürecek. Şartların uygun olması halinde Portekizli futbolcunun ocak ayında kiralanması bekleniyor.

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor.

Beklentilerin altında kalan bazı futbolcularla yolların ayrılması planlanırken bu isimlerin başında Miguel Crespo geliyor. Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Portekizli orta saha, ocak ayında Fenerbahçe'ye veda edebilir.

Sezon başında Estoril'den 1,5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Fenerbahçe'nin tartışmalı transferi Miguel Crespo'nun, sarı-lacivertlilerdeki macerası kısa sürecek gibi.

OCAKTA KİRALANACAK

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın 'özel' transferi Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül arıyor.

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta skor katkısı yapamadı.

"GURUR DUYDUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde süreçle ilgili açıklama yapan Miguel Crespo, "Transfer sürecim çok hızlı gelişti ve gerçekleşti. Kulübün ve özellikle hocamızın ilgisini duyduğumda gerçekten çok gurur duydum." ifadelerini kullanmıştı.