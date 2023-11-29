Miha Zajc devre arası gidiyor! İşte yeni adresi... Fenerbahçe'de performansıyla beklentilerin altında kalan Miha Zajc'ın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ısrarlarıyla takımda kalan Miha Zajc, yaz kampını kaçırdığı için fiziksel olarak takımın seviyesine gelemedi.

Oynadığı maçlarda şansını iyi kullanamayan Sloven futbolcu, sakatlığı nedeniyle de takımdan bir süre uzak kalacak.

İtalya'ya gidecek

Kondisyonu daha da geri gidecek olan Zajc'ın takıma faydalı olacağını düşünmeyen İsmail Kartal da oyuncudan ümidini kesti.

Devre arasında orta saha takviyesi isteyen Kartal, 29 yaşındaki oyuncunun satılmasını istiyor.

İtalya'da iyi bir piyasası olan futbolcuya Empoli'nin ardından Frosinone'nin de talip olduğu belirtildi.

Miha Zajc'ın da İtalya'daki kulüplerle görüşüp devre arası takımdan ayrılması bekleniyor.

12 maçta oynadı

Miha Zajc, bu sezon 12 maçta forma giydi. 748 dakika sahada kalan Zajc, 2 kez gol sevinci yaşadı.

2019'da Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro.