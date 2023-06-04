Milan, Ibrahimovic'in sözleşmesini sonlandırıyor

Serie A'da ekiplerinden Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in geleceği belli oldu.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zlatan Ibrahiomvic'in kontratının yenilenmeyeceği belirtildi.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, 4 maçta sahaya çıktı.
Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcu olmuştu
Ibrahimovic, ligde Udinese'yle oynadıkları maçta kaydettiği golle Serie A tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu olmuştu.
2020'de Milan'a tekrar dönen Ibrahimovic, geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşamıştı.