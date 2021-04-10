Mourinho, Orkun Kökçü için devreye girdi

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü için İngiltere'den Arsenal ve Tottenham transfer savaşına girdi.

Feyenoord forması giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü için İngiltere'de adeta bir transfer savaşı yaşanıyor.

Arsenal'in uzun süredir takip ettiği 20 yaşındaki oyuncu için ezeli rakibi Tottenham'ın da devreye girdiği belirtildi.

Daily Mail'in haberine göre menajer Jose Mourinho'nun gündeminde yer alan isimlerden biri olan Orkun için menajeriyle ilk temasın gerçekleştirildiği de ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ 25-30 MİLYON EURO ARASINDA

19 yaşındaki Orkun Kökçü için konuşulan bonservis bedeli ise 25 ila 30 milyon euro arasında.

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Ben Orkun'un dünyanın her takımında oynayabilecek yetenekte bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." demişti.

2018 yazında profesyonel olan Orkun Kökçü, U17, U18 ve U19'da Hollanda için oynadıktan sonra Türkiye'den gelen teklifi kabul etti. Genç oyuncu, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.