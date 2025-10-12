MSN yeniden bir araya geliyor! Inter Miami, Neymar'ı istiyor

Suudi Arabistan takımı Al Hilal'den ayrıldıktan sonra futbol hayatını Brezilya ekibi Santos'ta sürdüren dünyaca ünlü oyuncu Neymar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberine göre; David Beckham'ın sahibi olduğu ve Lionel Messi ile Luis Suarez'in formasını giydiği Inter Miami, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

HEDEF MSN'İ YENİDEN BİR ARAYA GETİRMEK

Yönetimin, Barcelona'da MSN olarak isimlendirilen (Messi, Suarez, Neymar) hücum hattını tekrardan bir araya getirmek olduğu aktarıldı.

Ayrıca taraflar arasında henüz resmi temas olmasa da Neymar’ın temsilcilerinin bir anlaşmanın mümkün olabileceğini belirttiği iddia ediliyor.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK

33 yaşına gelen ve özellikle arka adalesinden (hamstring) sık sık sakatlanan Neymar'ın son büyük hedefinin ise; yeniden Brezilya Milli Takımı’na dönüp kariyerinin 4. Dünya Kupası’nda yer almak olduğu öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

2024-2025 sezonunda Santos forması ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan tecrübeli hücumcu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.