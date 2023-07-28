Muhammed Elyounoussi, Kopenhag'a transfer oldu

AA
Süper Lig takımlarıyla da adı anılan Norveçli futbolcu Muhammed Elyounoussi, Danimarka 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kopenhag'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde yer alan 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Milli Takım formasını 52 kez giydi
Son olarak Southampton'da forma giyen Fas asıllı Norveçli oyuncu Elyounoussi, geçen sezon İngiltere temsilcisinde 38 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
Elyounoussi, Norveç Milli Takımı'nda ise 52 karşılaşmada 9 gole imza attı.