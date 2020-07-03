Muhammet Taha Tepe, Trabzonspor'da

Trabzonspor ile anlaşan Muhammet Taha Tepe, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la vedalaştı.

Ligde ve kupada şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, gelecek sezonun ilk transferini şimdiden gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun kalecisi Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna kattı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kaleciler Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u İttifak Holding Konyaspor'a, Erce Kardeşler'in de Trabzonspor'a transferlerinin ardından Muhammet Taha Tepe'nin de Karadeniz ekibiyle anlaştığı belirtildi.

Geçen sezonu Niğde Anadolu FK'de geçiren 2001 doğumlu eldiven, kulüpten ayrılırken Başkan Seyit Mehmet Özkan ile vedalaştı.

"TRABZONSPOR'DA KALICI OLMAK İSTİYORUM"

Trabzonspor'da kalıcı olmak istediğini söyleyen genç file bekçisi, "Aradan neredeyse 8 yıl geçti hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki okul turnuvasında keşfetti. Gelir gelmez 13 yaş altı Türkiye şampiyonu olan takımda oynadım. 23 kez milli oldum, Niğde Anadolu FK ile lig deneyimi kazandım. Bunlar unutulmaz anılar. Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum." dedi.