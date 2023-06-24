Muleka'nın bonservisi belli oldu Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olan ancak istenilen performansı veremeyen Jackson Muleka'yla yollar ayrılacak.

Gelecek sezon kapsamında yeniden yapılanmaya gidecek Beşiktaş'ta adaylar belli olmaya başladı.

Beşiktaş geçen sezonun başında Standart Liege'den 3 milyon 350 bin euro karşılığında alınan Jackson Muleka ile yolları ayırmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Araplar peşinde

Hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş'in sisteminde uyum sağlamakta zorlanan Muleka için ayrılık ihtimali iyice güçlendi. Arap Yarımadası'ndan teklifler alan oyuncu için yönetim, 4.5 milyon Euro talep ediyor.

Suudi Arabistan'dan 2-3 takımdan teklif alan Jackson Muleka'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

32 maçta forma giydi

Beşiktaş formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.