Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'dan kiraladıkları Mostafa Mohamed'in bonservisini aldıklarını duyurdu.

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes, geçen sezonu kulüpte kiralık olarak geçiren Mostafa Mohamed'in 5.7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğu ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Nantes'la 51 maça çıktı

Yeşil-sarılı ekiple geçtiğimiz sezon 51 maça çıkan Mohamed, 11 gol 4 asiste imza attı. Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek'e 1.66 milyon euro kiralama, 3.85 milyon euro da bonservis bedeli ödemişti.