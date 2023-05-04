Nantes'ın Mostafa Mohamed için Galatasaray'a yaptığı teklif belli oldu

Süper Lig lideri Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed gösterdiği iyi performansla yeşil-sarılı takımın beğenisini kazandı.
Bunun sonucunda ise Nantes Mısırlı golcüyü kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.
Nantes'la pazarlıkla devam ediyor
TRT Spor’un haberine göre; Nantes, 5.750 milyon euro satın alma opsiyonu olan Mostafa Mohamed için Galatasaray’a 3.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray’ın oyuncudan beklentisi ise en az 5 milyon euro. Sarı-Kırmızılıların, Mısırlı futbolcu için bu rakamın altındaki teklifleri reddedeceği belirtiliyor.
Morutan da satılacak
Öte yandan Galatasaray, Pisa’ya kiraladığı Olimpiu Morutan’ı da gözden çıkardı. Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, başarılı isimden 5,5 milyon euro gelir bekliyor.
Hedef Icardi'nin bonservisini almak
Galatasaray hem Mostafa Mohamed hem de Olimpiu Morutan’dan gelecek olan yaklaşık 10.5 milyon euro’luk gelirle yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi PSG'den bonservisiyle transfer etmek için kaynak oluşturmayı hedefliyor.