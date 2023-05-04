Nantes'ın Mostafa Mohamed için Galatasaray'a yaptığı teklif belli oldu

lideri Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed gösterdiği iyi performansla yeşil-sarılı takımın beğenisini kazandı.

Bunun sonucunda ise Nantes Mısırlı golcüyü kadrosuna katmak için ile görüşmelere başladı.

Nantes'la pazarlıkla devam ediyor

TRT Spor’un haberine göre; Nantes, 5.750 milyon euro satın alma opsiyonu olan Mostafa Mohamed için Galatasaray’a 3.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’ın oyuncudan beklentisi ise en az 5 milyon euro. Sarı-Kırmızılıların, Mısırlı futbolcu için bu rakamın altındaki teklifleri reddedeceği belirtiliyor.

Nantes'ın Mostafa Mohamed için Galatasaray'a yaptığı teklif belli oldu

Morutan da satılacak

Öte yandan Galatasaray, Pisa’ya kiraladığı Olimpiu Morutan’ı da gözden çıkardı. Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, başarılı isimden 5,5 milyon euro gelir bekliyor.

Nantes'ın Mostafa Mohamed için Galatasaray'a yaptığı teklif belli oldu

Hedef Icardi'nin bonservisini almak

Galatasaray hem Mostafa Mohamed hem de Olimpiu Morutan’dan gelecek olan yaklaşık 10.5 milyon euro’luk gelirle yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi PSG'den bonservisiyle etmek için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Nantes'ın Mostafa Mohamed için Galatasaray'a yaptığı teklif belli oldu