Nantes'ın Mostafa Mohamed için Galatasaray'a yaptığı teklif belli oldu Galatasaray'ın sezon başında Nantes’a gönderdiği Mustafa Muhammed, performansıyla beğeni topladı. Fransız temsilcisinin, Mısırlı oyuncuyu satın almak için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed gösterdiği iyi performansla yeşil-sarılı takımın beğenisini kazandı.

Bunun sonucunda ise Nantes Mısırlı golcüyü kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Nantes'la pazarlıkla devam ediyor

TRT Spor’un haberine göre; Nantes, 5.750 milyon euro satın alma opsiyonu olan Mostafa Mohamed için Galatasaray’a 3.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’ın oyuncudan beklentisi ise en az 5 milyon euro. Sarı-Kırmızılıların, Mısırlı futbolcu için bu rakamın altındaki teklifleri reddedeceği belirtiliyor.

Morutan da satılacak

Öte yandan Galatasaray, Pisa’ya kiraladığı Olimpiu Morutan’ı da gözden çıkardı. Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, başarılı isimden 5,5 milyon euro gelir bekliyor.

Hedef Icardi'nin bonservisini almak

Galatasaray hem Mostafa Mohamed hem de Olimpiu Morutan’dan gelecek olan yaklaşık 10.5 milyon euro’luk gelirle yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi PSG'den bonservisiyle transfer etmek için kaynak oluşturmayı hedefliyor.