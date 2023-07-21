Nantes'tan Yunus Akgün'e gelen teklif reddedildi Galatasaray'da satışına sıcak bakılan ve gelecek olan tekliflerin değerlendirileceği Yunus Akgün'e gelen ilk teklif yeterli bulunmadı.

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yunus Akgün'e, Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes talip olmuştu. Ancak 23 yaşındaki oyuncu için yapılan 5.5 milyon euroluk teklif yetersiz bulundu.

Sarı-kırmızılı yönetim, daha yüksek bir rakam beklediğini belirtti. Bu yüzden yıldız oyuncu için gelecek yeni teklifler beklenmeye başladı. Yunus için Avrupa'dan birkaç takımın daha devrede olduğu bildirildi.

28 maçta oynadı

Yunus Akgün geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı.

Toplam 1180 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora etki etti.