Napoli, Ferdi ve Osayi için geliyor

Napoli, Ferdi ve Osayi için geliyor

Sezon başında sarı-lacivertli kulüpten Güney Koreli stoper Kim Min- Jae'yi 18 milyon 50 bin euro bonservisle kadrosuna katan Napoli, bu kez de Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'in peşinde.

İtalya serie A'da lider durumda olan Napoli, Fenerbahçe'nin kapısını aşındırmaya devam ediyor.

Sezon başında sarı-lacivertli kulüpten Güney Koreli stoper Kim Min- Jae'yi 18 milyon 50 bin euro bonservisle kadrosuna katan Napoli, bu kez de Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'in peşinde.

Pazar günü derbiyi izleyecekler

İtalyan ekibinin yetkililerinin, pazar günü Beşiktaş derbisini izleyeceği ve bu oyuncuları yerinden takip edeceği öğrenildi.

Ardından da Fenerbahçeli yöneticilerle görüşecek olan temsilciler, devre arasında 22 yaşındaki Ferdi ve 24 yaşındaki Osayi'yi transfer etmek istediklerini bildirecek. Sarı-lacivertlilerin bu oyuncuları kadroda tutup tutmayacağı merak konusu…

Ferdi'yle Osayi'nin performansı

Ferdi, bu sezon 6 lig maçının tamamında görev yaparken 1 asist kaydetti. Avrupa'da da 5 karşılaşmada forma giydi.

Osayi ise 4'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi, 4'ü de Avrupa Ligi olmak üzere 10 mücadeleye çıktı.