Nathan Redmond, Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu

Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği merakla beklenen Nathan Redmond, sosyal medya hesabından siyah-beyazlılardan ayrıldığını açıkladı.
Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız!
Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım.
Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum.
Bu bir elveda değil, bu bir "görüşmek üzere...
Şenol Güneş sitem etmişti
Asbaşkan Emre Kocadağ, Redmond'la ilgili olarak, ''Dönüş yapmadı, alternatiflere bakıyoruz'.' diye konuşmuş, ardından Şenol Güneş sitem dolu sözler söylemişti.
Redmond, ‘Bana hiçbir hoca güven vermedi’ dedi. E ben güven verdim. Gelmezse hiçbir şey demem. Bizden gittiği anda gitti diye düşünüyorum. Başka kulüple pazarlık yapmıştır diye düşünüyorum. ‘Ben haber vereceğim’ diyor. Geldiği zaman da bu sefer eskisi gibi vermeyeceğim. 1 veriyorsam 500 veririm. Redmond’ın yokluğunda Beşiktaş yok muydu? Redmond’ı istemiyorum demek değil, istemek başka teslim olmak başka. Her oyuncu değerli ama kulüp hepsinden önemli.
29 maçta 12 gole katkı
Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.