Nathan Redmond'un eşi İngiltere'ye dönmek istiyor Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Nathan Redmond'un eşi Blaise, kocasının futbol hayatına İngiltere'de devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Yıldız oyuncunun kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan Nathan Redmond'un geleceği merak konusu oldu.

Siyah-beyazlılarda performansını yükselten ve Şenol Güneş'in "Takımda kalmalı" raporu verdiği isimlerden biri olan deneyimli oyuncunun, hamile olan eşinin kararına göre geleceğini şekillendireceği biliniyordu.

Blaise Redmond'un kararını verdiği öğrenildi. Çocuğunu İngiltere'de doğurmak istediğini söyleyen Blaise'in, eşinden de Ada'ya dönme talebinde bulunacağı kaydedildi.

10 gole katkı sağladı

Bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 5 de asiste imza attı. Redmond, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 gol, 1 asistle 2 gole katkıda bulundu.

Piyasa değeri 9.5 milyon euro olan Nathan Redmond, Southampton, Norwich City ve Birmingham City gibi takımların formasını giydi.

Premier Lig'de 264 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 28 gol, 26 asiste imza attı.