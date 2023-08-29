Nazilli Belediyespor'dan bir transfer daha 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, Tibet Öniz'i kadrosuna kattı.

DHA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da sezonun ilk maçında Torbalı'da oynanan Altınordu deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet sevinci yaşanırken, transfer komitesi genç bir orta saha oyuncusunu da takıma kazandırdı.

Tibet'le imzalandı

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğit'in raporu doğrultusunda son olarak Muş 1984 Spor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Tibet Öniz ile sözleşme imzaladı. Naz-Naz, Tibet Öniz ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak genç oyuncuyu renklerine bağladı.

Göztepe altyapısında yetişen Tibet Öniz, geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig ekiplerinden Muş 1984 Spor forması giydi.