New York Red Bulls, Emil Forsberg'i renklerine bağladı

İHA
ABD Major Futbol Ligi (MLS) temsilcisi New York Red Bulls, yeni sezon hazırları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kırmızı-beyazlılar, Alman ekibi Leipzig forması giyen İsveçli futbolcu Emil Forsberg’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
Bu sezon 13 maça çıktı
32 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde yeni takımına katılacak.
Emil Forsberg, bu sezon Bundesliga’da 13 maçta forma giyerken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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