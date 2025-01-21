Neymar'dan Al-Hilal'e rest: 65 milyon dolarımı ödeyin

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Al-Hilal, beklenen performansı sergileyemeyen Neymar ile yollarını ayırmayı planlarken Brezilyalı yıldızdan gelen talep işleri zorlaştırdı.

Portekiz basını Globo'nun haberine göre; Al-Hilal, Neymar ile sözleşme feshi için görüşmelere başladı ancak yıldız futbolcu ayrılık için 65 milyon dolar talep etti.

Neymar’ın, “Takımdan ayrılmamı istiyorsanız bu tutarı ödeyin.” dediği belirtiliyor.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

2023'te Paris Saint-Germain’den Al-Hilal’e transfer olan Neymar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı.

Performansı nedeniyle kulüp içinde hayal kırıklığı yaratan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitse de 1 yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.

TARİHİ TRANSFER REKORU KIRMIŞTI

Neymar, 2017'de 222 milyon euro karşılığında Barcelona’dan PSG’ye transfer olmuş ve bu transfer bedeli hala kırılmamış durumda.